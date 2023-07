केपटाउन, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों के एक समूह ने एक शख्स को कार से बाहर खींचा और फिर उसके सिर और पैर पर मारने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा अधिकारी शख्स के साथ मारपीट कर रहे है, जिसके बाद पीड़ित सड़क पर बेसुध हो जाता है। इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद देश में आक्रोश फैल गया है।

दरअसल, ये सभी अधिकारी दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति पॉल मैशाटाइल की सुरक्षा करने वाली पुलिस सुरक्षा टीम का हिस्सा हैं। इसकी पुष्टि पॉल मशाटाइल के कार्यालय ने की है। हालांकि, इस वीडियो में पॉल मैशाटाइल नजर नहीं आ रहे है।

वीडियो में, अधिकारियों को जोहान्सबर्ग के एक प्रमुख राजमार्ग पर राइफलें पकड़े हुए देखा जा सकता है। सभी ने एक शख्स को कार से बाहर निकाला और सड़क पर घसीटते हुए ले गए। फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। शख्स पर लात-घूसे चलाए गए और उसके सिर पर भी हमला किया। अधिकारियों को एक अन्य व्यक्ति को लात मारते हुए भी देखा गया, जिसने खुद को बचाने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा हुआ था। घटना के बाद अधिकारी दो काली एसयूवी में सवार होकर चले जाते है।

These are apparently VIP protection cops…happened in JHB. pic.twitter.com/fgSNNpyK7s— Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 3, 2023