बीच उड़ान में टूट गई प्लेन की कैनोपी, डच महिला पायलट के साथ जो हुआ उसे देख सहम गए लोग; Video में देखें कैसे कराई सेफ लैंडिंग

रौंगटे खड़े कर देने वाले नरीन की इस वीडियो में 330LX कैनोपी को अचानक खुलकर टूटते हुए देखा जा सकता है। नरेन ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया इस्टांग्राम पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि एरौबैटिक ट्रेनिंग के दौरान जब में प्लेन उड़ा रही थी, उसी दौरान यह घटना हुई। उस समय बहुत तेज गर्मी हो रही थी। इस दौरान नरेन को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया।

*PLEASE MIND WHEN WATCHING. AT 2:17 MINUTE MARK VIDEO FOOTAGE BECOMES RATHER INTENSE*



A couple of years ago during my second aerobatic training flight of that day, on a very hot summer day, the canopy of the Extra 330LX that I was flying opened in flight and shattered. As you… pic.twitter.com/nLhvDqVnII— Narine Melkumjan (@NarineMelkumjan) June 22, 2024