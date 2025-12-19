इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर हमला, आवामी लीग का ऑफिस फूंका... बांग्लादेश में बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में शुक्रवार को शेख हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव फैल गया, जिससे देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ हुई। हालांकि सुबह हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर, 32 धनमंडी की पहले से ही तोड़ी गई इमारत में तोड़फोड़ करते देखा गया। इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर हमला चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर दिए गए भाषण में इंकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि करने के बाद, गुरुवार रात देश के अलग-अलग हिस्सों में हमले और तोड़फोड़ हुई, जिसमें चट्टोग्राम में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर पत्थर फेंकना भी शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 1:30 बजे चटगांव में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर ईंटें और पत्थर भी फेंके, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए।

पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज करके जवाब दिया, भीड़ को तितर-बितर किया और 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीनियर अधिकारियों ने असिस्टेंट हाई कमिश्नर को बेहतर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

ग्रुप के समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए और आरोप लगाया कि हादी के हमलावर हत्या करने के बाद भारत भाग गए। उन्होंने अंतरिम सरकार से मांग की कि जब तक हमलावरों को वापस नहीं लाया जाता, तब तक भारतीय हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए।

एनसीपी के एक प्रमुख नेता सरजिस आलम ने कहा, "जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं भेजता, तब तक बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन बंद रहेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम युद्ध में हैं!" पिछले हफ्ते बंदूकधारियों ने मारी थी गोली मांचा ने हादी की मौत की शुरुआती घोषणा की थी, जिनका शव दिन में बाद में घर लाया जाएगा। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार हादी की, छह दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले हफ्ते सेंट्रल ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी कैंपेन के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने उन्हें सिर में गोली मार दी थी।

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन गुरुवार को प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रमुख अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया, 32 धनमंडी में हथौड़ों से तोड़फोड़ की और राजशाही शहर में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भंग की गई अवामी लीग पार्टी के एक दफ्तर को भी गिरा दिया।

दशकों तक बांग्लादेश के आजादी से पहले स्वायत्तता के संघर्ष का केंद्र माने जाने वाले 32 धनमंडी को इस साल 5 फरवरी को खुदाई करने वाली मशीनों से काफी हद तक गिरा दिया गया था, जबकि 5 अगस्त, 2024 को तत्कालीन अवामी लीग सरकार के गिरने के तुरंत बाद इसमें आग लगा दी गई थी।

ढाका में प्रदर्शनकारियों ने एक प्रमुख सांस्कृतिक समूह, छायानाट के ऑफिस पर हमला किया और फर्नीचर निकालकर उसमें आग लगा दी। रात भर देश के दूसरे हिस्सों से भी छिटपुट हिंसा की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने राजधानी के कारवान बाजार में, शाहबाग चौराहे के पास, बांग्ला अख़बार प्रोथोम आलो और पास के डेली स्टार के ऑफिस पर हमला किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कई फ्लोर पर तोड़फोड़ की, जबकि अखबार के पत्रकार और स्टाफ अंदर फंसे हुए थे और भीड़ ने बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। गंभीर रूप से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।