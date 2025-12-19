दंगाइयों ने नारे लगाए और बिल्डिंग में लगा दी आग, बांग्लादेश में 30 पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में कल देर रात भारी बवाल देखने को मिला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव किया। इस दौरान कई इमारतों और वाहनों को आग के हवाले किया गया। बांग्लादेश में कल देर रात एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा।

इस दौरान भीड़ ने ढाका के कावरान बाजार में द डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर भी हमला बोला। भीड़ ने इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, इस कारण भीतर काम कर रहे लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि, अखबार के दफ्तर पर हमला करने के चार घंटे से अधिक समय बाद कम से कम 30 पत्रकारों को उनके दफ्तर से बचाया गया है।

पत्रकारों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पहला हमला बंगाली भाषा के दैनिक प्रोथोम आलो पर हुआ, जहां भीड़ नारे लगाते हुए गई थी। बीडी न्यूज़ के अनुसार, भीड़ ने रात करीब 12 बजे दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। द डेली स्टार के पत्रकारों को शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बचाया गया।

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले अखबार के दफ्तर के ग्राउंड और पहली मंजिल पर तोड़फोड़ की और फिर रात के करीब 12.30 बजे आग लगा दी। बीडी न्यूज के हवाले से बताया गया कि आग तेजी से दो मंजिल में फैल गई, जिससे हवा में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया। अखबार के रिपोर्टरों ने बताया कि फायर सर्विस भी मौके पर नहीं पहुंच सकी, क्यों कि इमारत के सामने बड़ी संख्या में भीड़ खड़ी थी।

इमारत के अंदर फंसी अखबार की एक रिपोर्टर जायमा इस्लाम ने बताया कि मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूं। बहुत ज्यादा धुआं है। मैं अंदर हूं। तुम मुझे मार रहे हो। अंतरिम सरकार के चीफ ने की शांति बनाने की अपील गौरतलब है कि यह आगजनी और हंगामा तब हुआ जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस ने नागरिकों से देश में शांति बनाए रखने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पेशेवर तरीके से जांच करने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के शासन को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।