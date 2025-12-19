पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश, भीड़ ने अवामी लीग का दफ्तर फूंका... बांग्लादेश हिंसा की बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में कल देर रात भारी बवाल देखने को मिला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव किया। इस दौरान कई इमारतों और वाहनों को आग के हवाले किया गया। दरअसल, इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पड़ोसी देश में हिंसा भड़की और स्थिति बिगड़ती गई। इस दौरान कई मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान भीड़ ने प्रोथोम आलो के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और कारवान बाजार स्थित द डेली स्टार की इमारत में आग लगा दी। इस दौरान कई पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई।

बांग्लादेश में फिर क्यों भड़की हिंसा बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की पिछले दिनों सिंगापुर में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद ढाका में भारी बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने देर रात कई मीडिया संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। वहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजशाही में अवामी लीग के दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया।

अंतरिम सरकार के मुखिया ने बुलाई आपात बैठक बांग्लादेश में सुलगी हिंसा ने कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार, हादी की मौत की जानकारी सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग शाहबाद चौराहे पर एकत्र हुए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चौराहे पर जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराते हुए हादी की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप जड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों को किया आग के हवाले रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले करवान बाजार में स्थित प्रथम आलो के दफ्तर पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने फर्नीचर समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी निशाना बनाया और उनपर हमले किए।

सिंगापुर में हुई थी हादी की मौत गौरतलब है कि 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी। हादी की स्थिति बिगड़ती देख सबसे पहले उन्हें ढाका में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि, बाद में उनको एयर एंबुलेंस से 15 दिसंबर को सिंगापुर उपचार के लिए भेजा गया।