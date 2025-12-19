बांग्लादेशी विद्रोह के घायल नेता हादी की सिंगापुर में मौत, ढाका में लोगों का फूटा आक्रोश; तोड़फोड़ और आगजनी

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में हुए विद्रोह के एक प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले हफ्ते अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ''आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर अग्रिम पंक्ति के लड़ाके और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे।''

यूनुस ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का वादा किया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। हादी की मौत उनके परिवार द्वारा सिंगापुर में उनकी जान बचाने के आखिरी प्रयास के तौर पर सर्जरी की सहमति देने के कुछ घंटे बाद हुई।

प्रदर्शनकारियों ने हत्या की निंदा की हादीकी मौत की खबर फैलते ही, प्रदर्शनकारी शाहबाग में जमा हो गए और हादी के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाते हुए यातायात को अवरुद्ध कर दिया।प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हत्या की निंदा करते हुए नारे लगाए और अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया।