    कौन हैं 'भीगी भीगी' गाने वाले सिंगर जेम्स? जिनके कॉन्सर्ट पर बांग्लादेश में हुआ हमला

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    बांग्लादेश में मशहूर सिंगर फारूक महफूज अनम जेम्स के कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 25 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना दो छात्र नेत ...और पढ़ें

    फारूक महफूज अनम जेम्स के कॉन्सर्ट में हंगामा। (सोशल मीडिया/ फेसबुक) 


    डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ के हमले दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दो छात्र नेताओं की हत्या के बाद अब मशहूर सिंगर फारूक महफूज अनम जेम्स के कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए है। यह घटना पूरे बांग्लादेश में कलाकारों, परफॉर्मर्स और कल्चरल संस्थानों पर बढ़ते हमलों की चिंताओं के बीच हुई है।

    स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कॉन्सर्ट एक स्कूल की सालगिरह के जश्न के हिस्से के तौर पर रात 9 बजे शुरू होने वाला था। हालांकि हंगामा तब हुआ जब कुछ लोग जबरदस्ती वेन्यू में घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट-पत्थर और कुर्सियां फेंकीं।

    कौन हैं फारूक महफूज अनम जेम्स?

    फारूक महफूज अनम जेम्स को स्टेज पर जेम्स के नाम से जाना जाता है। वह एक बांग्लादेशी सिंगर, गिटारिस्ट और कंपोजर हैं। वह नगर बाउल नाम के एक रॉक बैंड के फ्रंटमैन हैं। फारूक का जन्म 1964 में हुआ। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जो चटगांव में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थो।

    फ्रंटमैन के तौर पर मशहूर हुए जेम्स

    जेम्स ने 90 के दशक में अपने बैंड के फ्रंटमैन के तौर पर मशहूर हुए, जो बांग्ला रॉक के तीन बड़े बैंड में से एक था। उन्होंने LRB और आर्क के साथ मिलकर बांग्लादेश में हार्ड रॉक संगीत को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके बैंड को देश में साइकेडेलिक रॉक का पायनियर माना जाता है।

    बॉलीवुड के कई फिल्में में गाए हिट गाने

    जेम्स ने 1987 में अपने बैंड के साथ अपना पहला एल्बम 'स्टेशन रोड'रिलीज किया। फिर उन्होंने ने अपना पहला सोलो एल्बम 'अन्नोना' रिलीज किया। जेम्स जिन्हें अक्सर 'गुरु'कहा जाता है उन्होंने बॉलीवुड के कई हिट गाने भी गाए हैं। जिनमें, फिल्म 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी', 'वो लम्हे' का 'चल चलें', 'लाइफ इन मेट्रो' का 'रिश्ते' और 'अलविदा'। साल 2013 में उन्होंने 'वार्निंग 3D' में 'बेबसी' नाम का एक हिंदी गाना भी गाया था।

     