    'इसी अराजकता ने मेरी सरकार उखाड़ फेंकी...', शेख हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर और क्या कहा?

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:57 AM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। यह चिंत ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश हिंसा पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जताई हिंसा (फोटो-एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर के शासन में अराजकता फैल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये भी कहा कि बांग्लादेश से उनके जाने के बाद से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसी स्थिति से बांग्लादेश के साथ ही पड़ोसी मुल्क भारत से भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

    शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को दी चेतावनी

    बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एएनआई को दिए ई-मेल इंटरव्यू में कहा कि अंतरिम प्रशासन के तहत किसी युवा नेता की हत्या देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है।

    शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा कर ही रही है, लेकिन ऐसे हालात पड़ोसी मुल्कों के साथ ही रिश्ते खराब कर सकते हैं, खासतौर पर भारत के साथ।

    बांग्लादेश सरकार की खत्म हो रही विश्वसनीयता

    शेख हसीना ने आगे कहा कि यह दुखद हत्या उस अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और मोहम्मद यूनुस के शासन में यह और भी बढ़ गई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा एक आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ है।

    शेख हसीना ने आगे कहा कि भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हर चीज को बर्बाद होते देख रहा है। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता है।