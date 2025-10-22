सर्बिया में संसद के बाहर हुई फायरिंग, राष्ट्रपति ने बताया आतंकी हमला; एक व्यक्ति को लगी गोली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बुधवार को संसद भवन के बाहर फायरिंग की घटना हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है।राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वूचिच ने इस घटना को 'आतंकीहमला' बताया है।

घटना के समय संसद के बाहर भारी सुरक्षाबल मौजूद था।स्थानीय चैनल NOVA मीडिया आउटलेट द्वारा जारी वीडियो में देखा गया किसुरक्षा अधिकारी एक बड़े टेंट के पास पहुंचे और तभी कई गोलियां चलीं,जिसके बाद टेंट में आग लग गई।

जानकारी के मुताबिक, यह टेंट उन कई टेंटों में से एक थाजो इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वूचिच के समर्थकों ने एंटी-गवर्नमेंट प्रदर्शन के दौरान लगाए थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली किसने चलाई या आग कैसे लगी।





❗️ SHOOTING and ARSON just near Parliament in Belgrade, Serbia



The attacker shot a 57 year old man in the hip and then set on fire one of President Vucic supporters' tent pic.twitter.com/1bFDWCjCtk — RT (@RT_com) October 22, 2025

स्थानीय मीडिया ने बताया कि पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। आसपास की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो।

एक व्यक्ति को गोली लगी

रिपोर्ट के मुताबिक, एक 57 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। एक अन्य वीडियो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया, उसमें एक व्यक्ति को जमीन पर लेटे हुए और पुलिस से घिरा हुआ देखा गया। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस व्यक्ति की पहचान या भूमिका के बारे में कुछ नहीं बताया है।