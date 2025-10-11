Language
    'रूस की जब्त संपत्ति बेचकर यूक्रेन को देंगे हथियार', यूरोपीय देशों ने जताई सहमति

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। यूरोपीय देश रूस की जब्त संपत्ति बेचकर यूक्रेन को हथियार देने पर सहमत हुए हैं, जिसका रूस विरोध कर रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने भी इस पर सहमति जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि गाजा में युद्धविराम से रूस को हो रही सहूलियत खत्म होगी। रूस के ताजा हमले में दो लोगों की जान गई है।

    यूक्रेन का रूस पर हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार को रूस के हवाई हमले में जिन आठ लाख उपभोक्ताओं के घरों की बिजली आपूर्ति भंग हो गई थी, उसे शनिवार को सुचारु कर लिया गया। शहर में पानी और गैस की आपूर्ति भी शुरू हो गई।

    इस बीच रूस की जब्त की गई अरबों डालर की संपत्ति बेचकर उससे मिलने वाले धन से यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियार देने पर यूरोपीय देश सहमत हो गए हैं। वैसे यूरोप की इस योजना पर रूस कड़ा विरोध जता चुका है।

    फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस बात पर जताई सहमति

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त बयान में रूस की जब्त संपत्ति से यूक्रेन की सैन्य जरूरतें पूरी करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह कार्य अमेरिका के सहयोग से किया जाएगा। यह रूसी संपत्ति 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के दंड स्वरूप जब्त की गई थी।

    यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन को दे चुके हैं 202 अरब डॉलर की सैन्य सहायता

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026-27 के लिए यूक्रेन को हथियारों और अन्य सैन्य खर्चों के लिए 153 अरब डालर की जरूरत होगी जबकि फरवरी 2022 से अभी तक के युद्ध में यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन को 202 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दे चुके हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी डीटेक ने कहा है कि कीव के लगभग सभी इलाकों की बिजली आपूर्ति सुचारु हो गई है लेकिन देश के कुछ इलाके अभी भी विद्युत आपूर्ति से कटे हुए हैं।

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि गाजा में युद्धविराम से रूस को यूक्रेन युद्ध में हो रही सहूलियत अब खत्म होगी, क्योंकि कई कारणों से विश्व का ध्यान गाजा की ओर हो गया था लेकिन अब वह ध्यान फिर से यूक्रेन पर केंद्रित होगा और रूस को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।

    रूस के ताजा हमले में दो मरे

    शुक्रवार-शनिवार रात रूस ने फिर से यूक्रेनी इलाकों पर हमला किया। इन हमलों में 78 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिससे यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के कोस्तियांतिनिव्का शहर में दो लोग मारे गए और पांच घायल हुए। रूस ने यूक्रेन के छोड़े गए 42 ड्रोन आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है।

