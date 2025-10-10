Language
    यूक्रेन के साथ संघर्ष समाप्त करने को लेकर रूस-अमेरिका के बीच प्रयास जारी, पुतिन के करीबी का दावा

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:00 AM (IST)
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि रूस और अमेरिका यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। यह बयान उप विदेश मंत्री रयाबकोव के विपरीत है, जिन्होंने अलास्का वार्ता से उम्मीदें कम होने की बात कही थी। उशाकोव ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच सहमति के आधार पर कार्य जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क में एक अमोनिया पाइपलाइन को उड़ा दिया।

    यूक्रेन के साथ संघर्ष समाप्त करने को लेकर रूस-अमेरिका के बीच प्रयास जारी (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रेमलिन के विदेशी मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस और अमेरिका के प्रयास जारी हैं। उशाकोव का यह बयान रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव की टिप्पणियों के विपरीत प्रतीत होता है।

    रयाबकोव ने बुधवार को कहा था कि 15 अगस्त को अलास्का में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता से उम्मीदें काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर शांति प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया।

    अमेरिकियों के साथ काम करना जारी रखे- उशाकोव

    सरकारी समाचार एजेंसी तास ने उशाकोव के हवाले से बताया कि यह दावा पूरी तरह से गलत है कि अलास्का बैठक के बाद शांति की उम्मीदें कम हो रही हैं या समाप्त हो गई हैं। उशाकोव ने कहा, हम अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच सहमति के आधार पर अमेरिकियों के साथ काम करना जारी रखे हैं।

    यूक्रेन ने डोनेस्क क्षेत्र में अमोनिया पाइपलाइन को उड़ाया : रूस

    रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेनी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में रुसिन यार में एक बस्ती के पास अमोनिया पाइपलाइन को उड़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर कहा कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से अमोनिया अवशेष निकले लेकिन रूसी सेना में कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन ने इस मामले में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)