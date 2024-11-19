रहस्यमयी ढंग से लापता हुई MH370 फ्लाइट की खोज 11 साल बाद फिर शुरू, 239 यात्रियों का नहीं मिला था सुराग

एपी, हनोई। मलेशिया एयरलाइंस का विमान एमएच370 साल 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय अचानक लापता हो गया था। इस विमान में 239 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इतने वर्षों बाद भी विमान का सही पता नहीं चल सका, इसलिए अब उसकी तलाश एक बार फिर शुरू की गई है।

मलेशिया सरकार ने बताया कि एक खास खोजी जहाज हिंद महासागर में भेजा गया है। इस जहाज में ऐसे आधुनिक उपकरण लगे हैं, जो समुद्र के बहुत नीचे तक जाकर विमान के निशान खोज सकते हैं। खोज किस जगह हो रही है, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है।