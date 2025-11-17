सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट, 42 लोगों के मौत की आशंका
Saudi Arab Bus Accident: सऊदी अरब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई। यह हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे। तेलंगाना सरकार ने इस घटना पर सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है, जिसने पुष्टि करते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
सऊदी अरब के अखबार खलीज टाइम्स के अनुसार, इस बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे। हादसे में 42 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
तेलंगाना सरकार ने जारी किया बयान
हादसे की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना सरकार भी सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास से बातचीत कर रही है। तेलंगाना सरकार ने औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार को हादसे के बारे में बताते हुए दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में बने रहने की अपील की है।
भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
भारतीय दूतावास ने हादसे की पुष्टि करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास के अनुसार, "मदीना के पास हुए दर्दनाक हादसे के मद्देनजर सऊदी अरब आए सभी भारतीय उमरा यात्रियों के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24*7 खुला रहता है। भारतीय हज यात्री हेल्पलाइन नंबर- 8002440003 पर संपर्क कर सकते हैं।"
In view of a tragic bus accident near Madina, Saudi Arabia, involving Indian Umrah pilgirms, a 24x7 Control Room has been set up in Consulate General of India, Jeddah.— India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025
The contact details of the Helpline are as under:
Toll free number-
8002440003@MEAIndia @IndianDiplomacy…
कैसे हुआ हादसा?
शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी, तभी अचानक एक कार से टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई। बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे, जिनमें से 42 लोगों की मौत हो गई।
ओवैसी ने केंद्र से लगाई गुहार
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से पीड़ितो को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में दखल देने का आग्रह किया है। ओवैसी ने मांग की है कि सभी मृतकों का शव भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी इलाज मुहैया करवाया जाए।
