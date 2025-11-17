सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट, 42 लोगों के मौत की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है। यह हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ। मक्का से मदीना जा रही बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

सऊदी अरब के अखबार खलीज टाइम्स के अनुसार, इस बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे। हादसे में 42 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

तेलंगाना सरकार ने जारी किया बयान

हादसे की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना सरकार भी सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास से बातचीत कर रही है। तेलंगाना सरकार ने औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार को हादसे के बारे में बताते हुए दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में बने रहने की अपील की है।