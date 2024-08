जयशंकर से मिलने के बाद बदले मोहम्मद मुइज्जू के सुर, अब कहा- पीएम मोदी को थैंक्यू

यह भी पढ़ें: इजरायल पर हमले को लेकर ईरान में रार, आपस में बंटे राष्ट्रपति और ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स

It was a pleasure to meet @DrSJaishankar today and join him in the official handover of water and sewerage projects in 28 islands of the Maldives. I thank the Government of India, especially Prime Minister @narendramodi for always supporting the Maldives. Our enduring partnership… pic.twitter.com/fYtFb5QI6Q— Dr Mohamed Muizzu (@MMuizzu) August 10, 2024