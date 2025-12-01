Language
    यूक्रेन में रूसी सेना का आगे बढ़ना जारी, जेलेंस्की बोले- 'युद्धविराम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं सुलझे'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    यूक्रेन युद्ध से जुड़े कई मुद्दों पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जेलेंस्की ने मैक्रों के साथ अमेरिका की शांति योजना पर चर्चा की। ट्रंप ने यूक्रेन में शांति की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ मास्को में पुतिन से मिलेंगे। रूसी सेना डोनेस्क प्रांत में आगे बढ़ रही है, जबकि निप्रो शहर पर हुए हमले में कई लोग हताहत हुए हैं।

    यूक्रेन में रूसी सेना का आगे बढ़ना जारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर अभी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह बात फ्लोरिडा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व वाले अमेरिकी दल से यूक्रेनी अधिकारियों की वार्ता के बाद कही है।

    पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जेलेंस्की पेरिस पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से यूक्रेन में युद्धविराम से संबंधित अमेरिका की शांति योजना पर बात की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन में अब और खूनखराबा नहीं चाहते-वहां पर शांति चाहते हैं।

    द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के इस सबसे ज्यादा खूनखराबे वाले युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास तेज हैं। इसी के तहत रविवार को फ्लोरिडा में वार्ता हुई और अब उसके परिणाम की जानकारी देने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकाफ मास्को पहुंच गए हैं, वहां पर वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे।

    जेलेंस्की मंगलवार को आयरलैंड पहुंचेंगे जबकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री इस समय यूरोपीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रसेल्स में हैं। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी अमेरिका की शांति योजना में बदलाव करवाना चाहते हैं जिससे वह संतुलित हो सके। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि फ्लोरिडा की बैठक के बाद यूक्रेन में शांति की संभावना बढ़ी है लेकिन अभी उसके लिए बहुत काम होना बाकी है।

    यूक्रेन में रूसी सेना का आगे बढ़ना जारी

    युद्धविराम के लिए वार्ता के बीच यूक्रेन में युद्ध कर रही रूसी सेना का आगे बढ़ना जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को उसने डोनेस्क प्रांत के कुछ और यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा किया है जबकि पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोव्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के लिए भीषण लड़ाई जारी है। निप्रो शहर पर रूस के ताजा हवाई हमले में तीन लोग मारे गए और 15 घायल हुए हैं।

