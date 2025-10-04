यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस का सबसे बड़ा हमला, 50 हजार से ज्यादा घरों की बिजली गुल

रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया जिससे ऊर्जा सुविधाएँ क्षतिग्रस्त हो गईं और ब्लैकआउट हो गया। अधिकारियों ने इसे सबसे बड़ा हमला बताया। चेर्निहीव के पास लगभग 50000 घर प्रभावित हुए। रूस ने यूक्रेन के प्राकृतिक गैस सुविधाओं पर भी हमला किया जिसे युद्ध का सबसे बड़ा हमला कहा गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने शनिवार रात को यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया। एक दिन यूक्रेनी प्राकृतिक गैस सुविधाओं पर बड़ा हमला किया गया था। अधिकारियों ने इसे साढ़े तीन साल पहले मास्को के पूर्ण आक्रमण के बाद से यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला बताया था।

क्षेत्रीय ऑपरेटर चेर्निहिवोब्लेनेर्गो के अनुसार, हमले से रूसी सीमा के निकट उत्तरी शहर चेर्निहिव के पास ऊर्जा सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं और ब्लैकआउट हो गया, जिससे लगभग 50,000 घर प्रभावित होंगे। रूस जमकर बरपा रहा यूक्रेन पर कहर चेर्निहीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख दिमित्रो ब्रायजिन्स्की ने पुष्टि की कि शहर पर रात के समय हुए रूसी हमले के कारण कई स्थानों पर आग लग गई, लेकिन उन्होंने तुरंत यह नहीं बताया कि इससे क्या नुकसान हुआ। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले नैफ्टोगैज समूह द्वारा संचालित प्राकृतिक गैस सुविधाओं के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया था।

381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागी गईं यूक्रेन की वायु सेना के अनुसार, रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर कुल 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागीं, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह सर्दियों से पहले यूक्रेनी पावर ग्रिड को नष्ट करने और 3 साल पुराने संघर्ष के लिए जनता के समर्थन को कम करने का प्रयास था।