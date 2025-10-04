Language
    Russia-Ukraine War: यूक्रेन के गैस संयंत्र पर रूस का बड़ा हमला, हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:27 AM (IST)

    यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नैफ्टोगाज पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में यह इकाई बर्बाद हो गई है। ठंडक के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की आयल रिफायनरी को निशाना बनाया है। रूस ने गुरुवार-शुक्रवार रात यूक्रेन पर 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन से हमला किया।

    यूक्रेन के गैस संयंत्र पर रूस का बड़ा हमला (फोटो- रॉयटर)

     रॉयटर, कीव। यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नैफ्टोगाज पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में यह इकाई बर्बाद हो गई है। ठंडक के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है।

    इससे ठंडक से बचाव के लिए देश में गैस की आपूर्ति पर भारी असर होने के आसार हैं। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की आयल रिफायनरी को निशाना बनाया है। रूस ने गुरुवार-शुक्रवार रात यूक्रेन पर 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन से हमला किया।

    इसमें यूक्रेन के खार्कीव-पोल्टावा क्षेत्र में स्थित ईंधन गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी इकाई को निशाना बनाया गया। नैफ्टोगाज के सीईओ सर्गी कोरेत्स्की ने कहा है कि इस गैस की सेना को आपूर्ति नहीं होती थी।

    इस गैस का उत्पादन और आपूर्ति नागरिकों और अन्य कार्यों के लिए हो रही थी, इसके बावजूद संयंत्र पर हमला किया गया। इस हमले के परिणामस्वरूप यूक्रेन के कई शहरों के हजारों घरों में बिजली और गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन ने भारी मात्रा में गैस आयात करने का निर्णय लिया है।

    इस बीच यूक्रेन ने कजाखस्तान सीमा के नजदीक स्थित रूसी शहर ओ‌र्स्क की आयल रिफायनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफायनरी परिसर में आग की लपटें उठती देखी गई हैं। इस हमले से हुए जान-माल के नुकसान का अभी पता नहीं चला है।