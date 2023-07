विद्रोह करने वाला वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन फिर पहुंचा रूस, बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी जानकारी

भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर समूह का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस लौट आया है। हाल ही में रूस में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाला प्रिगोजिन एक समझौते के तहत पड़ोसी देश बेलारूस चला गया था। लेकिन गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए कहा कि प्रिगोजिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में है और उसके लड़ाके पूर्व की भांति अपने शिविरों में हैं।

मिंस्क (बेलारूस), एपी। भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर समूह का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस लौट आया है। हाल ही में रूस में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाला प्रिगोजिन एक समझौते के तहत पड़ोसी देश बेलारूस चला गया था। लेकिन गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए कहा कि प्रिगोजिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में है और उसके लड़ाके पूर्व की भांति अपने शिविरों में हैं। रूस में है प्रिगोजिन रूसी मीडिया की रिपोर्ट में भी कहा कि प्रिगोजिन रूस में है। वह एक समझौते के तहत अपने मामले को सुलझाने के लिए आया है। रूसी आनलाइन अखबार फोंटानका ने एक पोस्ट में प्रिगोजिन के कार्यालय में मिले कुछ सामान के वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें उसके विभिन्न रंग के विग भी शामिल हैं, जबकि रूस के सरकारी टीवी ने प्रिगोजिन पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जून में हुए विद्रोह की जांच बंद नहीं हुई है। रूसी सेना के खिलाफ किया था विद्रोह विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी टीवी का यह रुख बिना पुतिन की जानकारी के नहीं हो सकता। रूस में 24 जून को प्रिगोजिन ने रूसी सेना के विरुद्ध यह कहकर विद्रोह कर दिया था कि वैगनर समूह के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिना पर्याप्त हथियारों के उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। वैगनर समूह के लड़ाकों ने किया था मास्को की ओर कूच वैगनर समूह के लड़ाकों ने मास्को की ओर कूच किया था। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच समझौता करा दिया था। इसके बाद विद्रोही लड़ाके अपने शिवरों में लौट गए थे। उस समय कहा गया था कि समझौते के तहत प्रिगोजिन बेलारूस चला गया है। रूसी हमले में चार यूक्रेनी नागरिकों की मौत पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव के आवासीय इलाके में रूसी मिसाइल हमले में चार लोगों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में नागरिक सुविधाओं को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ इमारतों की छतें क्षतिग्रस्त दिख रही हैं।

