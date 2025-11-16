अर्जेंटीना में भारतीय युवक पर ट्रोल्स ने की नस्लीय टिप्पणी, स्थानीय लोगों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना में एक भारतीय युवक पर नस्लवादी टिप्पणियां की गईं, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका बचाव किया। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया कभी-कभी नकारात्मकता फैसा सकता है तो यह लोगों को साथ भी ला सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कभी-कभी सोशल मीडिया पर एक साधारण फ्रेंडशिप संदेश पर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है। यह तब हुआ जब एक भारतीय व्यक्ति, जो हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए अर्जेंटीना आया था, उसने एक शुभकामना संदेश ऑनलाइन पोस्ट किया। लेकिन कुछ यूजर्स ने नफरत भरी प्रतिक्रिया दी तो कुछ तुरंत उनके समर्थन में आगे आए।

भारतीय यात्री ने एक्स पर एक संदेश साझा किया, जिसमें अर्जेंटीना में अपने आगमन और सामाजिक मेलजोल की इच्छा की घोषणा की गई।उन्होंने लिखा, "अर्जेंटीना मैं आप के पास हूं। दोस्तों आइए EFDevcon से पहले जुड़ें।" An Indian man simply greeted people after arriving in Argentina for a conference and was suddenly hit with a wave of racist comments from the usual American online trolls. Thankfully, real Argentinians stepped up, called out the racism, and didn’t let the hate ruin this person’s… https://t.co/CqfsjhfYmN — Meru (@MeruOnX) November 16, 2025 स्थानीय लोगों ने किया भारतीय युवक का स्वागत भारतीय युवक के इस पोस्ट के बाद कुछ लोगों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने भारतीय युवक का समर्थन किया और उनका स्वागत किया। एक यूजर मेरू ने लिखा, "एक भारतीय व्यक्ति ने एक सम्मेलन के लिए अर्जेंटीना पहुंचने के बाद बस लोगों का अभिवादन किया और अचानक उन्हें ऑनलाइन ट्रोल्स की नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। शुक्र है, असली अर्जेंटीना वासियों ने अच्छा कदम बढ़ाया। नस्लवाद और नफरत को इस व्यक्ति के मूड को खराब नहीं करने दिया।"