    अर्जेंटीना में भारतीय युवक पर ट्रोल्स ने की नस्लीय टिप्पणी, स्थानीय लोगों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    अर्जेंटीना में एक भारतीय युवक के सोशल मीडिया पोस्ट पर नस्लीय टिप्पणियां की गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत युवक का समर्थन किया और नस्लवादी टिप्पणियों का विरोध किया। सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं, जिसमें लोगों ने अर्जेंटीना को रहने के लिए एक शानदार जगह बताया और भारतीय युवक का स्वागत किया। इस घटना ने दिखाया कि सोशल मीडिया सकारात्मकता भी फैला सकता है।

    भारतीय युवक पर नस्लीय टिप्पणी। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना में एक भारतीय युवक पर नस्लवादी टिप्पणियां की गईं, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका बचाव किया। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया कभी-कभी नकारात्मकता फैसा सकता है तो यह लोगों को साथ भी ला सकता है।

    कभी-कभी सोशल मीडिया पर एक साधारण फ्रेंडशिप संदेश पर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है। यह तब हुआ जब एक भारतीय व्यक्ति, जो हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए अर्जेंटीना आया था, उसने एक शुभकामना संदेश ऑनलाइन पोस्ट किया। लेकिन कुछ यूजर्स ने नफरत भरी प्रतिक्रिया दी तो कुछ तुरंत उनके समर्थन में आगे आए।

    भारतीय यात्री ने एक्स पर एक संदेश साझा किया, जिसमें अर्जेंटीना में अपने आगमन और सामाजिक मेलजोल की इच्छा की घोषणा की गई।उन्होंने लिखा, "अर्जेंटीना मैं आप के पास हूं। दोस्तों आइए EFDevcon से पहले जुड़ें।"

    स्थानीय लोगों ने किया भारतीय युवक का स्वागत

    भारतीय युवक के इस पोस्ट के बाद कुछ लोगों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने भारतीय युवक का समर्थन किया और उनका स्वागत किया।

    एक यूजर मेरू ने लिखा, "एक भारतीय व्यक्ति ने एक सम्मेलन के लिए अर्जेंटीना पहुंचने के बाद बस लोगों का अभिवादन किया और अचानक उन्हें ऑनलाइन ट्रोल्स की नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। शुक्र है, असली अर्जेंटीना वासियों ने अच्छा कदम बढ़ाया। नस्लवाद और नफरत को इस व्यक्ति के मूड को खराब नहीं करने दिया।"

    सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन की बाढ़

    एक यूजर ने लिखा कि यह घटना दर्शाती है कि जहां सोशल मीडिया कभी-कभी नकारात्मकता फैला सकता है, वहीं यह लोगों को एक साथ भी ला सकता है। इस स्थिति में, वास्तविक अर्जेंटीना वासियों ने आगे बढ़कर नस्लवाद का सामना किया और भारतीयों के उत्साह को बनाए रखने में मदद की।

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "थिरु, अर्जेंटीना में आपका स्वागत है और आने के लिए धन्यवाद! अर्जेंटीना रहने और निर्माण करने के लिए एक शानदार जगह है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे।"

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपका स्वागत है थिरु! हम आपको अपने शहर और देश में पाकर खुश हैं।"

