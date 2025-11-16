होलोकॉस्ट के 80 साल बाद इजरायल-जर्मनी में इतिहास बदलने वाली डील, लीक दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की राजनीति में एक अनोखा पल तब दिखा जब G7 सम्मेलन में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिख मर्ज ने कहा कि इजरायल वह गंदा काम कर रहा है जो वह हम सबके लिए कर रहा है। यह बयान ईरान-इजरायल युद्ध पर पूछा गया था।

जर्मनी के लिए यह बेहद सख्त और सीधा बयान माना गया। लेकिन इसने एक गहरी बात साफ कर दी कि आज जर्मनी अपनी सुरक्षा के लिए उन्हीं यहूदियों पर भरोसा कर रहा है जिन्हें कभी कभी उसका नाजी शासन खत्म कराना चाहता था।

रक्षा खर्च बढ़ाएगा जर्मनी फ्रेडरिख मर्ज CDU पार्टी के नेता है, उन्होंने एलान किया कि जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाएगा। दशकों तक जर्मनी की सेना कमजोर निवेश की वजह से आलोचना झेलती रही, कभी सैनिकों को असली बंदूकें तक नहीं मिलती थी। अब मर्ज सरकार ने ऐसे सुधार किए हैं जिससे रक्षा खर्च लगभग असीमित हो सकता है।

सरकार युवाओं को लॉटरी सिस्टम से फिर से सेना में भर्ती कराने का कानून भी ला रही है और जर्मन सेना के लिए 377 अरब यूरो के बड़े उपकरणों की सूची तैयार है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जर्मनी अपनी नई सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा इजरायली मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर बना रहा है।

लीक दस्तावेजों से बड़ा खुलासा लीक दस्तावेजों के अनुसार, 700 मिलियन यूरो इजरायली कंपनी Elbit के खुद-फटने वाले ड्रोन के लिए रखे गए हैं। 100 मिलियन यूरो इजरायली गोला-बारूद के लिए हैं, जिन्हें Heron ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में जर्मनी और इजरायल के बीच 2 अरब यूरो का Spike एंटी-टैंक मिसाइल सौदा हुआ है जो इजरायल का यूरोप में सबसे बड़े सौदों में से एक माना जा रहा है।

बर्लिन में हाल ही में तीन संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से हुई। मोसाद ने कहा कि यह छापेमारी यूरोप में उसके विस्तृत ऑपरेशन की वजह से संभव हो सकी। 2023 में भी जर्मनी ने इजरायल से Arrow-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 अरब यूरो में खरीदी थी, जो रूस जैसे देशों की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को भी रोक सकती है।

इजरायली रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव इतिहास को पलटने जैसा है, जहां कभी जर्मन तकनीक ने यहूदियों को मारने का काम किया था वहीं आज इजरायल की तकनीक जर्मनों की रक्षा कर रही है। इजरायल ने क्या कहा? इजरायल रक्षा मंत्रालय के मेजर जनरल अमीर बराम ने कहा, "जर्मनी का हमारी क्षमताओं पर भरोसा इतिहास के दर्द को पीछे छोड़ने का संदेश है और हम गर्व करते हैं कि हमारे सिस्टम जर्मनी की नई सेना का हिस्सा बन रहे हैं।"

फ्रेडरिख मर्ज का होलोकॉस्ट से भावनात्मक जुड़ाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि उनके नाना नाजी पार्टी के सदस्य थे और अपने शहर में 'एडॉल्फ-हिटलर-स्ट्रीट' जैसे नामकरण के फैसलों में शामिल रहे थे। हाल ही में मर्ज तब रो पड़े जब उन्होंने म्यूनिख के उस सिनेगॉग के पुन: उद्घाटन पर भाषण दिया, जिसे नाजी हिंसा में नष्ट कर दिया गया था।