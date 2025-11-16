Language
    पुतिन के क्लोन ऑफिस का पर्दाफाश! विदेशी मीडिया का दावा- ठिकानों का पता लगाना मुश्किल 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्लोन ठिकानों को लेकर चर्चा है। दावा है कि उनके आवासों और कार्यालयों में कई क्लोन ठिकाने हैं, जिनमें नोवो, वालदाई और सोची शामिल हैं। वीडियो समीक्षा में कुछ असमानताएं पाई गईं हैं, जिससे इनके अस्तित्व का पता चलता है। सुरक्षा कारणों से बनाए गए इन ठिकानों में हर चीज समान है, जिससे असली ठिकाने का पता लगाना मुश्किल है।

    पुतिन के ऑफिस को लेकर विदेशी मीडिया का दावा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्लोन ठिकानों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, विदेशी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुतिन के घरों में कई क्लोन ठिकाने हैं। पुतिन के ऑफिस में कई क्लोन ठिकाने बने हुए हैं। पुतिन की आवासों में भी कई गुप्त ऑफिस हैं। पुतिन के घरों में कम से कम तीन क्लोन ऑफिस हैं। नोवो, वालदाई और सोची की आवासों में यह दफ्तर बनाए गए हैं। तीनों ऑफिसेस में भेद कर पाना नामुमकिन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी मीटिंग्स के 700 वीडियो की समीक्षा की गई, जिनमें सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं, जिससे यह साबित हुआ कि क्लोन ठिकाने बने हुए हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    अब क्लोन ठिकानों की जरूरत क्यों पड़ी?

    इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन की सुरक्षा के लिए यह इंतजाम किए गए हैं। क्लोन ठिकाने बनाए गए हैं। पुतिन के असली ठिकाने का पता किसी को न चल सके इसलिए यह एहतियात बरती गई। पुतिन किस ऑफिस में है ये पता न किया जा सके।

    कैसा है यह क्लोन ऑफिस?

    सभी क्लोन ऑफिस एक जैसे बने हैं। दरवाजे के हैंडल तक एक-एक सामान बिल्कुल सेम हैं। दीवारों की सजावट भी एक जैसी है। ऑफिस में लगी स्टेशनरीज को भी बिल्कुल जस का तस रखा गया है। यानी तीनों क्लोन ऑफिसेस बिल्कुल एक से दिखते हैं।

    क्लोन ठिकाने कैसे बने हैं?

    कुछ और डिटेलिंग अगर गौर किया जाए तो सभी क्लोन ऑफिस एक जैसे बने हैं। हर तस्वीर एक सी नजर आएगी लेकिन है अलग-अलग दफ्तर की है। यहां तक कि दरवाजे के हैंडल तक बिल्कुल एक समान हैं। यानी एक-एक चीज का ध्यान रखा गया है। दीवारों की सजावट भी बिल्कुल एक जैसी की गई है। ताकि यह बिल्कुल भेद न लगाया जा सके। भेद न किया जा सके कि कौन सा ऑफिस है जिसकी यह तस्वीर है।

    ऑफिस में लगी स्टेशनरी भी एक जैसी ही लगाई गई है। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी भी ऑफिस में कोई अंतर न हो।

