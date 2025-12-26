ढाका में प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, कई घंटों तक यातायात बाधित रहा; हादी के लिए न्याय की मांग
पिछले दिनों मारे गए कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ढाका के एक व्यस्त चौराहे को अवरुद्ध कर दिया और उसके ...और पढ़ें
पीटीआई, ढाका। पिछले दिनों मारे गए कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ढाका के एक व्यस्त चौराहे को अवरुद्ध कर दिया और उसके लिए न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन से राजधानी में कई घंटों तक यातायात बाधित रहा।
द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद इंकलाब मंच और जुलाई मंच के नेताओं और समर्थकों ने ढाका विश्वविद्यालय की केंद्रीय मस्जिद से एक जुलूस निकाला और शाहबाग की ओर बढ़े, जहां उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया। जुलूस में छात्रों के साथ आम जनता भी शामिल थी।
बताते चलें, 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा हादी के सिर में गोली मारी गई थी। छह दिन बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
शाहबाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद मोनिरुज्जमां ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 2.30 बजे (स्थानीय समय) चौराहे को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया और तब से यातायात ठप है। प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग की मुख्य सड़कों को जाम कर दिया, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि संगठन हादी के लिए न्याय मिलने तक नाकाबंदी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारी रातभर वहीं रुकने के लिए भी तैयार हैं। शाहबाग एक महत्वपूर्ण चौराहा है, जो ढाका के कई प्रमुख हिस्सों को जोड़ता है। वहां पर अवरोध अक्सर शहर में व्यापक यातायात जाम का कारण बनता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।