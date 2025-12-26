ढाका में प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, कई घंटों तक यातायात बाधित रहा; हादी के लिए न्याय की मांग

पीटीआई, ढाका। पिछले दिनों मारे गए कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ढाका के एक व्यस्त चौराहे को अवरुद्ध कर दिया और उसके लिए न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन से राजधानी में कई घंटों तक यातायात बाधित रहा।

द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद इंकलाब मंच और जुलाई मंच के नेताओं और समर्थकों ने ढाका विश्वविद्यालय की केंद्रीय मस्जिद से एक जुलूस निकाला और शाहबाग की ओर बढ़े, जहां उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया। जुलूस में छात्रों के साथ आम जनता भी शामिल थी।

बताते चलें, 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा हादी के सिर में गोली मारी गई थी। छह दिन बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शाहबाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद मोनिरुज्जमां ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 2.30 बजे (स्थानीय समय) चौराहे को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया और तब से यातायात ठप है। प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग की मुख्य सड़कों को जाम कर दिया, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई।