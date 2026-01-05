अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद काराकास में बिजली गुल, खाने-पीने की चीजों के लिए लगी लंबी लाइन
अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के काराकास में दहशत फैल गई है। हवाई हमलों से बिजली व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ, जिससे शहर में अंधे ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद से काराकास और आसपास के शहरों में दहशत और भय का माहौल है। हवाई हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे राजधानी के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया।
इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमले के बाद संचार व्यवस्था ठप हो गईं, सड़कें सुनसान हो गई और दुकानें बंद कर दी गईं। काराकास में रहने वाले भारतीय सुनील मल्होत्रा की ओर से साझा किए गए हालातों के अनुसार व्यापक बुनियादी ढांचे की क्षति और भय और अनिश्चितता का व्यापक माहौल है। लोगों को माहौल और खराब होने का भय सता रहा है, इसलिए वे खाने-पीने की चीजें और दवा जैसे जरूरी सामान जमा कर रहे हैं। इसके कारण दुकानों के आगे लंबी कतारें लग रही हैं।
ब्रेड बिकने वाले इलाकों में सबसे लंबी कतारें
साझा की गई जानकारी के अनुसार, अधिकांश सुपरमार्केट बंद थे। केवल किराना स्टोर खुले थे, जहां लंबी कतारें थीं। सबसे लंबी कतारें उन इलाकों में दिखीं, जहां ब्रेड बिक रही थीं। उन्हें फोन चार्ज करने के लिए अन्य लोगों की तरह जगह तलाशनी पड़ी। वहां काफी भीड़ नजर आ रही थी। यहां लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा।
'डर के मारे घरों में बंद लोग'
उनके अनुसार, जब वे फोन चार्ज कर रहे थे, पुलिसकर्मी आए और वहां से जाने को कहा। उन्होंने उन्हें अपना ख्याल रखने और जल्द से जल्द वहां से जाने की सलाह दी। बिजली के बारे में पूछने पर बताया कि फोर्टे टियूना में, जहां से बिजली की आपूर्ति होती है, काफी नुकसान हुआ है। विरोध प्रदर्शनों की संभावना पर मल्होत्रा ने कहा कि लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। वे डर के मारे सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं।
