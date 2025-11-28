पहली विदेश यात्रा पर तुर्किये पहुंचे पोप लिओ, एकता के लिए किया प्रेरित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्किये पहुंचे पोप लिओ का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पोप ने कैथोलिकों को एकजुटता के लिए प्रेरित किया।

पोप लिओ तुर्किये के कैथोलिक पादरियों और ननों के साथ प्रार्थना सभा का भी संचालन किया। पोप निकिया की पहली काउंसिल की 1,700वीं सालगिरह के जश्न में भी शामिल होंगे। निकिया काउंसिल साल 325 में हुई बिशपों की एक सभा थी।