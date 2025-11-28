पहली विदेश यात्रा पर तुर्किये पहुंचे पोप लिओ, एकता के लिए किया प्रेरित
पोप लिओ अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्किये पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कैथोलिकों को एकजुट रहने के लिए प्रोत्साहित किया और तुर्किये के पादरियों व ननों के साथ प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। पोप निकिया काउंसिल की 1700वीं वर्षगांठ के जश्न में भी शामिल होंगे, जो ईसाई एकता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद वह लेबनान की यात्रा करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्किये पहुंचे पोप लिओ का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पोप ने कैथोलिकों को एकजुटता के लिए प्रेरित किया।
पोप लिओ तुर्किये के कैथोलिक पादरियों और ननों के साथ प्रार्थना सभा का भी संचालन किया। पोप निकिया की पहली काउंसिल की 1,700वीं सालगिरह के जश्न में भी शामिल होंगे। निकिया काउंसिल साल 325 में हुई बिशपों की एक सभा थी।
लेबनान जाएंगे पोप
यह सभा उस समय हुई जब पूर्वी और पश्चिमी चर्च एकजुट थे। 1054 में पोप की प्राथमिकता पर असहमति के कारण पूर्वी और पश्चिमी चर्च बंट गए, लेकिन आज भी, कैथोलिक, आर्थोडाक्स और अधिकांश ऐतिहासिक प्रोटेस्टेंट समूह निकिया को स्वीकार करते हैं। यह वर्षगांठ इज्निक में होगा जो इस्तांबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। पोप ने गुरुवार को तुर्किये पहुंचे थे। वह रविवार को लेबनान जाएंगे।
