    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:02 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके समर्थकों और परिवार में चिंता का माहौल है और सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

    बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की स्थिति है गंभीर अस्पताल में कराया गया भर्ती (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एकतरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति ''अत्यंत गंभीर'' है। वहीं, बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव से पहले मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है।

    इसी के चलते, बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी और इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक संघर्ष में 25 लोग घायल हो गए। चुनाव प्रचार में आपस में ही भिड़ने वाले यह वह राजनीतिक दल हैं जो पहले युनुस के साथ मिलकर शेख हसीना की अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने में सहयोग कर रहे थे।

    खालिदा जिया की स्थिति है गंभीर

    सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रविवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया जब उन्हें छाती का संक्रमण हुआ, जिसने उनके दिल और फेफड़ों को प्रभावित किया। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया, ''डाक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है।''

    बीएनपी ने पार्टी की अध्यक्ष के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुक्रवार की नमाज के बाद विशेष प्रार्थनाएं हुईं। जिया लंदन से 6 मई को चार महीने के उपचार के बाद देश लौटी थीं। बांग्लादेश के मारे गए राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की पत्नी खालिदा जिया कई स्वास्थ्य जटिलताओं से ग्रस्त हैं, जिनमें गुर्दे की समस्याएं, मधुमेह, गठिया व आंख की बीमारियां शामिल हैं।

    दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा

    आईएएनएस के अनुसार बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा गुरुवार दोपहर को पबना जिले के चार गर्गरी गांव में हुई।

    जब जमात के उम्मीदवार अबू तालिब मंडल प्रचार के लिए क्षेत्र में गए, तो उन्हें बीएनपी उम्मीदवार के समर्थकों ने रोका। झगड़े के बाद मंडल चले गए, लेकिन लौटते समय फिर हिंसा हुई, जिसमें गोलीबारी हुई और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।

