बांग्लादेश में संसद के पास प्रदर्शनकारियों का बवाल, पुलिस वाहनों और परिसर को बनाया निशाना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश पुलिस ने शुक्रवार को संसद के निकट एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। जब उन्होंने क्षेत्र को खाली करने से इन्कार कर दिया तो पुलिस ने लाठियों तथा ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

यह घटना जुलाई चार्टर के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनिश्चितता के बीच हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुलाई चार्टर के हस्ताक्षर समारोह के लिए बनाए गए मंच के सामने एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी सुबह संसद परिसर में मुख्य द्वार को फांदकर प्रवेश कर गए और मंच के सामने एकत्रित हो गए। जब सुरक्षा बलों के सदस्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी नारे लगाने लगे।