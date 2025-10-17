Language
    बांग्लादेश में संसद के पास प्रदर्शनकारियों का बवाल, पुलिस वाहनों और परिसर को बनाया निशाना 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    बांग्लादेश में संसद के निकट प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर की अनिश्चितता के बीच, प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल था।

    Hero Image

    बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उत्पात।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश पुलिस ने शुक्रवार को संसद के निकट एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। जब उन्होंने क्षेत्र को खाली करने से इन्कार कर दिया तो पुलिस ने लाठियों तथा ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

    यह घटना जुलाई चार्टर के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनिश्चितता के बीच हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुलाई चार्टर के हस्ताक्षर समारोह के लिए बनाए गए मंच के सामने एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी सुबह संसद परिसर में मुख्य द्वार को फांदकर प्रवेश कर गए और मंच के सामने एकत्रित हो गए। जब सुरक्षा बलों के सदस्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी नारे लगाने लगे।

    पुलिस वाहनों को पहुंचाया नुकसान

    उन्होंने कम से कम दो पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया, अस्थायी स्वागत कक्ष, अस्थायी नियंत्रण कक्ष और सांसद भवन के सामने बनाए गए फर्नीचर में आग लगा दी। पुलिस ने उन्हें प्लाजा से हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। अधिकारियों ने उन्हें संसद परिसर से बाहर खदेड़ दिया, कई प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटा और आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

