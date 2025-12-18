मस्कट पहुंचे पीएम मोदी ने की भारतीय समुदाय की सराहना, भारत-ओमान मित्रता पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ओमान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मस्कट पहुंचे। जहां उन्हें गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान में भारतीयों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच जन-संबंधों को दर्शाता है।

X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि मस्कट हवाई अड्डे पर हार्दिक स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री महामहिम सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूं। भारत-ओमान मित्रता पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए हमारी बहुत अच्छी बातचीत भी हुई।

ओमान पहुंचे पीएम मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि यह भारत के साथ अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति प्रदान करने का अवसर देती है।

वहीं, ओमान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आज शाम, मित्र देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ओमान पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वे महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे - ईश्वर उनकी रक्षा करे और उन्हें सुरक्षित रखे।