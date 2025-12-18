Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत-ओमान के बीच आज होगा एफटीए, टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुलेंगे नए अवसर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:58 AM (IST)

    भारत और ओमान गुरुवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाइल, आटो कंपोनेंट्स, रत्न एवं आभू ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत-ओमान के बीच आज होगा एफटीए (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और ओमान गुरुवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाइल, आटो कंपोनेंट्स, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में अधिक अवसर खुलेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होगा। तीन राष्ट्रों की चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को मोदी इथियोपिया के अदीस अबाबा से ओमान के मस्कट पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीयूष गोयल मस्कट पहुंच चुके हैं

    वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस एफटीए हस्ताक्षर के लिए पहले ही मस्कट पहुंच चुके हैं। मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत, जिसे आधिकारिक रूप से सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) कहा जाता है, नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इस वर्ष समाप्त हुई।

    मुक्त व्यापार समझौतों में दोनों व्यापारिक साझेदार या तो अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम करते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं। वे व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए मानदंडों को भी सरल बनाते हैं। ओमान, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

    ओमान पहुंचने से पहले मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इथियोपियाई संसद दुनिया की 18वीं संसद है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क में स्वाभाविक साझेदार हैं। मोदी ने दोनों देशों के लोकतंत्र और साझा सभ्यतागत संबंधों की सराहना की।

    प्रधानमंत्री ने कहा- ''इथियोपिया अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। भारत ¨हद महासागर के दिल में है। हम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क में स्वाभाविक भागीदार हैं।'' उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के रूप में, भारत और इथियोपिया एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखने और देने के लिए तैयार हैं।

    पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच जलवायु और भावना में गर्मजोशी साझा है। अपने भाषण के अंत में, उन्हें संसद के सदस्यों से खड़े होकर सराहना मिली।

    इथियोपिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अपने वहां के समकक्ष अबी अहमद अली से अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ करेंगे। उधर, ओमान रवाना होने से पहले मोदी को इथियोपियाई प्रधानमंत्री खुद कार ड्राइव कर उन्हें विमान तक छोड़ने आए। उन्होंने मोदी को गले लगाकर विदाई दी।

    ओमान का दो दशकों में पहला व्यापार समझौता

    वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने मस्कट में ओमान-भारत व्यापार मंच पर कहा कि यह ओमान का लगभग दो दशकों में पहला व्यापार समझौता होगा। ओमान ने जनवरी 2006 में अमेरिका के साथ एफटीए किया था।

    उन्होंने कहा कि 'मुक्त व्यापार समझौता सभी के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ओमान में भारतीय निवेश 2020 से तीन गुना बढ़कर पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

    भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात चार अरब डॉलर और आयात 6.54 अरब डालर शामिल हैं। भारत के प्रमुख आयात में पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया शामिल हैं जोकि 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।