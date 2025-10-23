ASEAN शिखर सम्मेलन में शामिल होने मलेशिया नहीं जाएंगे पीएम मोदी, मलेशियाई प्रधानमंत्री ने बता दी वजह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया कि दीपावली के कारण मोदी वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से बचना चाहते हैं, इसलिए सम्मेलन में नहीं जा रहे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले 47वें ASEAN शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मोदी दीपावली उत्सव के कारण इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे।
यह सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होगा। अनवर ने यह भी कहा कि भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की पुष्टि की।
उन्होंने अनवर इब्राहिम को मलेशिया की ASEAN अध्यक्षता के लिए बधाई दी और सम्मेलन की सफलता की कामना की। पीएम मोदी ने कहा, "मैं ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और ASEAN-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूं।"
भारत-मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी
अनवर इब्राहिम ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मोदी के एक सहयोगी से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत मलेशिया के लिए व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार है। अनवर ने कहा कि मलेशिया भारत के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि मलेशिया ASEAN-भारत सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करेगा ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि बढ़े। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई देशों के नेता भी शामिल होंगे। ये ASEAN के संवाद साझेदार हैं। ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिन की यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे।
कांग्रेस ने कसा तंज, ट्रंप से मुलाकात से बचने का आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी के इस फैसले पर तंज कसते हुए दावा किया कि पीएम मोदी डोनल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत मुलाकात से बचना चाहते हैं।
रमेश ने X पर लिखा कि ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। उनके मुताबिक, ट्रंप के साथ व्यक्तिगत मुलाकात मोदी के लिए जोखिम भरी हो सकती है।
रमेश ने यह भी कहा कि मोदी ने हाल ही में मिस्र में हुए गाजा शांति सम्मेलन में भी ट्रंप से मुलाकात के डर से हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुआलालंपुर में होने वाले इस सम्मेलन में न जाकर पीएम मोदी विश्व नेताओं के साथ मुलाकात और अपनी “विश्वगुरु” छवि को चमकाने का एक मौका गंवा रहे हैं।
