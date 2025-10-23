पत्नी का नाम मोटी सेव किया तो कोर्ट पहुंचा मामला, अब पति को देना होगा भारी जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पति पत्नी के बीच उपनाम यानी निकनेम रखना एक आम बात है। हालांकि, कई बार ये उपनाम रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तुर्किए से सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का नाम अपने फोन में मोटी सेव करना महंगा पड़ गया।

दरअसल, तुर्किए में पति के फोन में उसकी पत्नी का नाम मोटी के नाम से सेव था, जो दोनों के बीच विवाद का कारण बना। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फैसला सुनाया कि महिला को 'टॉमबेक' के नाम से सेव होने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। बता दें कि तुर्किए में टॉमबेक का मतलब चबी होता है।

जानिए क्या है पूरा मामला बताया जा रहा है कि तुर्किए की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी एक्स-वाइफ को मटेरियल और मोरल डैमेज दोनों के लिए हर्जाना देने का निर्देश दिया है। पति के फोन में उसकी एक्स वाइफ का नाम चबी के नाम से सेव था, जो एक अपमान का सूचक है।

कहा जा रहा है कि ये निकनेम उस समय सामने आया, जब कपल तलार के केस से गुजर रहा था। महिला ने दावा किया कि यह अपमानजनक निकनेम उसको पसंद नहीं है। महिला ने दावा किया कि यह अपमानजनक निकनेम उनके शादीशुदा रिश्ते को नीचा दिखाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला था।