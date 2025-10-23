पत्नी का नाम मोटी सेव किया तो कोर्ट पहुंचा मामला, अब पति को देना होगा भारी जुर्माना
तुर्किए में एक व्यक्ति को पत्नी का नाम फोन में 'मोटी' सेव करना महंगा पड़ा। कोर्ट ने महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया क्योंकि पति ने उसका नाम 'टॉमबेक' (चबी) रखा था, जिसे अदालत ने अपमानजनक माना। तलाक के मामले में यह बात सामने आई, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब तुर्किए के पतियों को पत्नी का नाम सेव करते समय सावधानी बरतनी होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पति पत्नी के बीच उपनाम यानी निकनेम रखना एक आम बात है। हालांकि, कई बार ये उपनाम रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तुर्किए से सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का नाम अपने फोन में मोटी सेव करना महंगा पड़ गया।
दरअसल, तुर्किए में पति के फोन में उसकी पत्नी का नाम मोटी के नाम से सेव था, जो दोनों के बीच विवाद का कारण बना। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फैसला सुनाया कि महिला को 'टॉमबेक' के नाम से सेव होने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। बता दें कि तुर्किए में टॉमबेक का मतलब चबी होता है।
जानिए क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि तुर्किए की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी एक्स-वाइफ को मटेरियल और मोरल डैमेज दोनों के लिए हर्जाना देने का निर्देश दिया है। पति के फोन में उसकी एक्स वाइफ का नाम चबी के नाम से सेव था, जो एक अपमान का सूचक है।
कहा जा रहा है कि ये निकनेम उस समय सामने आया, जब कपल तलार के केस से गुजर रहा था। महिला ने दावा किया कि यह अपमानजनक निकनेम उसको पसंद नहीं है। महिला ने दावा किया कि यह अपमानजनक निकनेम उनके शादीशुदा रिश्ते को नीचा दिखाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला था।
निकनेम सेव करने से पहले सोच रहे तुर्किए के लोग
तुर्किए के एक समाचार पोर्टल के अनुसार, कोर्ट ने उसाक शहर में एक तलाक के केस में पति को अपनी पत्नी को 'चबी' के तौर पर रजिस्टर करने का दोषी पाया और उसे अपनी पूर्व पत्नी को मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला अब कानूनी मिसाल बन गया है, इसलिए तुर्किए के पतियों को अपने फोन में अपनी पत्नी के निकनेम से उन्हें सेव करने के बारे में दो बार सोचना चाहिए।
