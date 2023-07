Plane Crash: दक्षिणी कैलिफोर्निया में उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत; 3 घायल

दक्षिणी कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक इंजन वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि सेसना 172 जिसमें चार लोग सवार थे दोपहर करीब 245 बजे मुरिएटा में फ्रेंच वैली हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक इंजन वाला विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त (फोटो एपी)

Your browser does not support the audio element.

मुर्रीएटा, एजेंसी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक इंजन वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि सेसना 172, जिसमें चार लोग सवार थे, दोपहर करीब 2:45 बजे मुरिएटा में फ्रेंच वैली हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेलीविज़न समाचार फ़ुटेज में एक व्यावसायिक पार्किंग स्थल पर छोटा विमान उल्टा दिखाया गया। सभी घायलों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती रिवरसाइड काउंटी अग्निशमन विभाग के अनुसार, लॉस एंजिल्स शहर से लगभग 85 मील (135 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अग्निशमन विभाग ने ट्विटर पर कहा कि तीन अन्य को अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। संघीय उड्डयन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड इसकी जांच करेंगे।

Edited By: Babli Kumari