'भारत जल्दबाजी में नहीं करेगा कोई ट्रेड डील', बर्लिन में पीयूष गोयल की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। बर्लिन में संबोधन के दौरान उन्होंने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यापारिक साझेदार की अन्य देश के साथ संबंध न रखने की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद पर यूरोपीय चिंताओं का भी उल्लेख किया।

रूस से कम तेल आयात का दवाब बना रहे पश्चिमी देश

यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका नई दिल्ली पर सस्ते रूसी कच्चे तेल के आयात को कम करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बारे में पश्चिमी देशों का तर्क है कि यह यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों के लिए धन जुटाने में मदद करता है।