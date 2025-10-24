Language
    बाबा नीम करौली के भक्त अमेरिकी गायक जेफरी कैगेल बने कृष्णादास, विराट-अनुष्का भी इनके म्‍यूजिक के शौकीन

    By Deepak Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:21 PM (IST)

    अमेरिकी गायक जेफरी कैगेल, बाबा नीम करौली के भक्त, अब कृष्णादास के नाम से जाने जाते हैं। वे कीर्तन और भक्ति संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनके संगीत के प्रशंसक हैं। कृष्णादास का संगीत शांति और सुकून प्रदान करता है और लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ता है।

    Hero Image

    अमेरिका में पैदा हुए और पले बढ़े जेफरी 1970 में आए भारत। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। अमेरिकी मूल के प्रसिद्ध गायक कृष्णादास जब हारमोनियम पर पारंपरिक भारतीय मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत की सुर लहरियां सुनाते हैं तो उसमें खोए दर्शक-श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह अपने संगीता का जादू बिखेरने के लिए एक बार फिर ऋषिकेश आ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुए और पले बढ़े जेफरी कैगेल से कृष्णादास बनने तक की उनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है।

    अमेरिकी योग के मंत्र गुरु के नाम से विख्यात कृष्णादास का जन्म 31 मई 1947 में न्यूयार्क में हुआ। कृष्णादास का असली नाम जेफरी कैगेल है। वह अगस्त 1970 में भारत आए और इस दौरान उनकी भेंट प्रसिद्ध संत बाबा नीम करौली हुई। वह बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं से बेहद प्रभावित हुए और करीब तीन वर्ष तक नैनीताल जिले में बाबा नीम करौली के आश्रम में रहे। तब से वह नीम करौली के भक्त बन गए। बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने भक्ति संगीत की राह पकड़ी।

    तब से उन्होंने अपने गुरु की ओर से दिए गए कृष्णादास नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। कृष्णादास नीम करौली बाबा की तरह हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कीर्तन वाला फाउंडेशन स्थापित किया जो बाबा की शिक्षाओं के प्रसार के लिए समर्पित है। वह भक्ति संगीत की विधा कीर्तन गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। 1996 से अब तक उन्होंने सत्रह एल्बम जारी किए हैं। उनके एल्बम लाइव आनंद (2012) को बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए 2013 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इससे पहले वह स्वामी स्वतंत्रानंद आश्रम, स्वामी दयानंद नगर, शीशम झाड़ी में 2024 में कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आ चुके हैं।

    क्रिकेटर विराट और अनुष्का भी कृष्णादास के संगीत के शौकीनों में

    कृष्णादास के संगीत के शौकीन भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी हैं। भजन गायक की फैन फालोइंग में कई और बड़ी हस्तियां शामिल हैं। वह भारतीय मंत्रों को बेहद आसानी से बोलते हैं। वह पूर्व में कह चुके हैं कि भारत में दर्शकों की भक्ति और ग्रहणशीलता अद्भुत है। उम्मीद जताई थी कि मंत्र और कार्यशालाओं से लोग आंतरिक शांति अनुभव करेंगे।