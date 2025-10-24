जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। अमेरिकी मूल के प्रसिद्ध गायक कृष्णादास जब हारमोनियम पर पारंपरिक भारतीय मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत की सुर लहरियां सुनाते हैं तो उसमें खोए दर्शक-श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह अपने संगीता का जादू बिखेरने के लिए एक बार फिर ऋषिकेश आ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुए और पले बढ़े जेफरी कैगेल से कृष्णादास बनने तक की उनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है।

अमेरिकी योग के मंत्र गुरु के नाम से विख्यात कृष्णादास का जन्म 31 मई 1947 में न्यूयार्क में हुआ। कृष्णादास का असली नाम जेफरी कैगेल है। वह अगस्त 1970 में भारत आए और इस दौरान उनकी भेंट प्रसिद्ध संत बाबा नीम करौली हुई। वह बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं से बेहद प्रभावित हुए और करीब तीन वर्ष तक नैनीताल जिले में बाबा नीम करौली के आश्रम में रहे। तब से वह नीम करौली के भक्त बन गए। बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने भक्ति संगीत की राह पकड़ी।

तब से उन्होंने अपने गुरु की ओर से दिए गए कृष्णादास नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। कृष्णादास नीम करौली बाबा की तरह हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कीर्तन वाला फाउंडेशन स्थापित किया जो बाबा की शिक्षाओं के प्रसार के लिए समर्पित है। वह भक्ति संगीत की विधा कीर्तन गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। 1996 से अब तक उन्होंने सत्रह एल्बम जारी किए हैं। उनके एल्बम लाइव आनंद (2012) को बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए 2013 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इससे पहले वह स्वामी स्वतंत्रानंद आश्रम, स्वामी दयानंद नगर, शीशम झाड़ी में 2024 में कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आ चुके हैं।