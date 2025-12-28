Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ब्राजील में विज्ञापन बैनर वाला विमान समुद्र में गिरा, पायलट की दर्दनाक मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:01 AM (IST)

    ब्राजील के मशहूर कोपाकबाना बीच के पास शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब विज्ञापन बैनर खींच रहा एक अल्ट्रालाइट विमान समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटन ...और पढ़ें

    Hero Image

    ब्राजील में विज्ञापन बैनर वाला विमान समुद्र में गिरा, पायलट की दर्दनाक मौत (फोटो-एक्स)

    डिजिटलडेस्क, रियोडीजनेरियोब्राजील के मशहूर कोपाकबाना बीच के पास शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब विज्ञापन बैनर खींच रहा एक अल्ट्रालाइट विमान समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना दोपहर करीब 12:30 बजे (जीएमटी 1530) हुई। विमान नाक के बल समुद्र में गिरा, जिसकीफुटेज सुरक्षा कैमरों में कैद हो गई। पायलट का शव बरामद कर लिया गया है और पहचान के लिए मेडिकल परीक्षक के पास भेजा गया है। फिलहाल किसी अन्य यात्री या पीड़ित की जानकारी नहीं है।

    अग्निशमन विभाग की टीमें जेटस्की, इन्फ्लेटेबलबोट्स, गोताखोरों और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्चऑपरेशन चला रही हैं। संभावित मलबे और अन्य पीड़ितों की तलाश में सोनार उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

    विमान एक विज्ञापन कंपनी का सेसना 170ए मॉडल था। ब्राजीलियाई वायु सेना ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा न्यूईयरसेलिब्रेशन से ठीक पहले हुआ, जब बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान गिरते समय जोरदार आवाज हुई और बैनर भी पानी में गिर गया, जिससे बीच पर अफरा-तफरी मच गई।