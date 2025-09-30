Philippines Earthquake: फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर भागे लोग; ढह गया पुराना चर्च

फिलीपींस में मंगलवार रात 6.7 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर के पास था जिससे कई इमारतों में दरारें आ गईं और लोग डरकर बाहर भागे। बांतायन में सेंट पीटर द एपोस्टल चर्च आंशिक रूप से ढह गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार रात फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई। भूकंप इतना तेज था कि इसे कई इमारतों में दरार आ गई और लोग डरकर घर से बाहर भागने लगे। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई।

भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलोजी एंड सिस्मोलॉजी का कहना है कि बाद में कुछ हल्के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। सदियों पुराना चर्चा ढहा भूकंप के बाद फिलीपींस के बांतायन में सेंट पीटर द एपोस्टल का सदियों पुराना चर्च आंशिक रूप से ढह गया। स्थानीय भूकंप विज्ञान कार्यालय ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि ये भी कहा गया है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

एक स्थानीय ने कहा, 'मैंने चर्च की तरफ से तेज आवाज सुनी। देखा कि इमारत से पत्थर गिर रहे थे। शुक्र है कि कोई मरा नहीं। मैं सदमे में था। मैं इतना डर गया था कि हिल नहीं पा रहा था। वहीं खड़ा होकर मैं भूकंप बंद होने का इंतजार करता रहा।'