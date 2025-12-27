Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पेरिस मेट्रो में चाकूबाजी: चाकू लिए एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं को घायल किया; संदिग्ध गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    फ्रांस के सबसे चर्चित शहर पेरिस मेंचाकूबाजी की घटना सामने आई है।शुक्रवार दोपहर 4:15 से 4:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) के बीच पेरिस मेट्रो की लाइन 3 पर ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    पेरिस मेट्रो में चाकूबाजी: चाकू लिए एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं को घायल किया (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस के सबसे चर्चित शहर पेरिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई है।शुक्रवार दोपहर 4:15 से 4:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) के बीच पेरिस मेट्रो की लाइन 3 पर एक चाकूधारी व्यक्ति ने तीन महिलाओं पर अलग-अलग स्टेशनों पर हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सूत्रों के हवाले से ले पेरिसियन अखबार ने बताया कि ये हमले आर्ट्स-एट-मेटियर्स, रिपब्लिक और ओपेरा स्टेशनों पर हुए। यह लाइन बैग्नोलेट (सीन-सेंट-डेनिस) और लेवालोइस-पेरेट (हॉट्स-डी-सीन) के बीच चलती है।

    संदिग्ध ने चाकू निकालकर महिलाओं पर वार किए, जिससे उनकी पीठ और जांघों पर मामूली चोटें आईं। पेरिस के दमकल कर्मियों ने हर स्टेशन पर तुरंत पीड़िताओं की मदद की।

    रिपब्लिक स्टेशन पर मौजूद एक महिला गवाह ने बताया कि एक युवती की जांघ में चोट लगी थी। काफी खून बह रहा था; घाव काफी गहरा था।

    पुलिस के अनुसार, संदिग्ध मेट्रो लाइन 8 से भाग निकला, लेकिन उसे सारसेल्स (वाल-डी'ओइस) में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह माली मूल का है और 2000 में जन्मा है। आतंकवाद की आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है।

    जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति का कृत्य था। हमलों के दो घंटे बाद ही ओपेरा और रिपब्लिक स्टेशनों पर जीवन सामान्य हो गया और लाइन 3 हमेशा की तरह चलने लगी।