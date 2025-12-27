पेरिस मेट्रो में चाकूबाजी: चाकू लिए एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं को घायल किया; संदिग्ध गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस के सबसे चर्चित शहर पेरिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई है।शुक्रवार दोपहर 4:15 से 4:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) के बीच पेरिस मेट्रो की लाइन 3 पर एक चाकूधारी व्यक्ति ने तीन महिलाओं पर अलग-अलग स्टेशनों पर हमला कर दिया।

पुलिस सूत्रों के हवाले से ले पेरिसियन अखबार ने बताया कि ये हमले आर्ट्स-एट-मेटियर्स, रिपब्लिक और ओपेरा स्टेशनों पर हुए। यह लाइन बैग्नोलेट (सीन-सेंट-डेनिस) और लेवालोइस-पेरेट (हॉट्स-डी-सीन) के बीच चलती है।

संदिग्ध ने चाकू निकालकर महिलाओं पर वार किए, जिससे उनकी पीठ और जांघों पर मामूली चोटें आईं। पेरिस के दमकल कर्मियों ने हर स्टेशन पर तुरंत पीड़िताओं की मदद की।

रिपब्लिक स्टेशन पर मौजूद एक महिला गवाह ने बताया कि एक युवती की जांघ में चोट लगी थी। काफी खून बह रहा था; घाव काफी गहरा था।

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध मेट्रो लाइन 8 से भाग निकला, लेकिन उसे सारसेल्स (वाल-डी'ओइस) में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह माली मूल का है और 2000 में जन्मा है। आतंकवाद की आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है।