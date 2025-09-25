UN में भारत ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, कहा- आतंकियों को पनाह देने के बदले आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाक

जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की। त्यागी यूएनएचआरसी के 60वें नियमित सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पनाह देने के बदले आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाकिस्तान।

पीटीआई, जिनेवा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने के बजाय अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार रिकार्ड सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत का संदर्भ देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने यह बात कही।

उन्होंने कहा, ''एक प्रतिनिधिमंडल भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करना जारी रखे हुए है।'' गुलाम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए त्यागी ने पाकिस्तान से कहा कि वह यहां से अपना अवैध कब्जा छोड़े।