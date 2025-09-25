Language
    UN में भारत ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, कहा- आतंकियों को पनाह देने के बदले आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाक

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की। त्यागी यूएनएचआरसी के 60वें नियमित सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पनाह देने के बदले आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाकिस्तान।

    आतंकियों को पनाह देने के बदले आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाक- भारत (फाइल फोटो)

     पीटीआई, जिनेवा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने के बजाय अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार रिकार्ड सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत का संदर्भ देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने यह बात कही।

    त्यागी ने यूएनएचआरसी के 60वें नियमित सत्र को संबोधित किया

    जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की। त्यागी यूएनएचआरसी के 60वें नियमित सत्र को संबोधित कर रहे थे।

    उन्होंने कहा, ''एक प्रतिनिधिमंडल भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करना जारी रखे हुए है।'' गुलाम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए त्यागी ने पाकिस्तान से कहा कि वह यहां से अपना अवैध कब्जा छोड़े।

    भारतीय प्रतिनिधि ने जमकर साधा पाकिस्तान पर निशाना

    भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था को ठीक करने और मानवाधिकार रिकार्ड सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

    हाल ही में पाक सेना ने अपने लोगों पर की बमबारी

    इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की प्रांतीय शाखा और निवासियों ने दावा किया कि तिराह घाटी में जेट से बम गिराए गए। हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने परिसर पर हवाई हमलों के दावों का खंडन करते हुए कहा कि बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों में विस्फोट हुआ था।