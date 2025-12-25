बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के पीछे पाकिस्तान, बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एकजुट होने की अपील की

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:55 AM (IST)

    प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' को जिम्मेदार ठहराया ...और पढ़ें

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के पीछे पाकिस्तान- बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता (फोटो- रॉयटर)

    आइएएनएस, क्वेटा। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में भीड़ हिंसा, नफरत से प्रेरित हमले और लक्षित अत्याचारों में इजाफा हुआ है।

    मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से संचालित एक राज्य है, जहां सेना एक पेशेवर संस्था की बजाय हिंसक ताकतों के हितों के लिए काम करती है। उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां पाकिस्तान या उसके समर्थकों का प्रभाव रहा, वहां शांति और स्थिरता नष्ट हुई है।

    उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में हुए नरसंहार और महिलाओं के साथ अत्याचारों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाकर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा असर हिंदू समुदाय पर पड़ रहा है।

    मीर यार बलूच ने बांग्लादेश के लोगों से पाकिस्तान समर्थित हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और भारत को एक भरोसेमंद पड़ोसी बताते हुए कहा कि उसने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी।