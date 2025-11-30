इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया... दक्षिण-पूर्व एशिया में बाढ़ और भूस्खलन का कहर, 500 से ज्यादा लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्व एशिया के तीन देशों में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है, जबकि हजारों बेघर लोगों के लिए राहत का काम वीकेंड में भी जारी रहा।

मलक्का स्ट्रेट में आए एक अनोखे ट्रॉपिकल तूफान की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे एक हफ्ते तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं। इंडोनेशिया में 336, थाईलैंड में 170 और मलेशिया में दो लोगों की मौत की खबर है।

4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बचाव और राहत अधिकारी रविवार को भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाढ़ का पानी कम हो गया था और तीनों देशों में हजारों लोगों को निकाला गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं - दक्षिणी थाईलैंड में लगभग 3 लाख और पश्चिमी इंडोनेशिया में 1.1 लाख।

इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी के पार श्रीलंका के द्वीपीय देश में आए चक्रवात से 153 और लोगों की मौत हो यगई। अधिकारियों ने बताया, 191 लोग लापता हैं और देश भर में पांच लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

इंडोनेशिया इंडोनेशिया में राहत और बचाव टीमों ने सुमात्रा के पश्चिमी द्वीप पर उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिन तक वे पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि सड़कें बंद थीं। बारिश के बाद भूस्खलन और बाढ़ से तीन प्रांत तबाह हो गए थे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ऐसी खबरें हैं कि दूसरे इलाकों में राहत के लिए बेताब लोग सप्लाई लाइन लूट रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 289 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं और 213,000 लोग बेघर हो गए हैं।

थाईलैंड और मलेशिया थाईलैंड के स्वास्थ्य ने बताया कि दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 170 हो गई है, जो शनिवार से आठ ज्यादा है और 102 लोग घायल हुए हैं। सोंगखला के सबसे बड़े शहर हाट याई में पिछले शुक्रवार को 335 एमएम (13 इंच) बारिश हुई, जो 300 सालों में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश थी और कई दिनों तक भारी बारिश हुई।