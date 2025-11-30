Cyclone Ditwah: चक्रवात दितवाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में किया जीवन अस्त-व्यस्त, भारी बारिश जारी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि चक्रवात दितवाह की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश जारी है और अगले 24 घंटों में इसके राज्य के उत्तरी हिस्सों और पड़ोसी पुडुचेरी के समुद्र तट के समानांतर आगे बढ़ने की उम्मीद है।

राज्य के कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश के कारण रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिलों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रामेश्वरम और नागपट्टिनम जैसे तटीय शहरों में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से सामान्य जीवन प्रभावित रहा।

कहां पहुंचा चक्रवात दितवाह? रविवार को स्थानीय मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक, चक्रवात 5 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है और यह कराईकल से लगभग 80 किमी. पूर्व में, वेदारण्यम से 100 किमी. उत्तर-पूर्व में, पुडुचेरी से 160 किमी. दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई से 250 किमी. दक्षिण में है।

बुलेटिन में कहा गया है, 'अगले 24 घंटों में इसके उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह चक्रवात 30 नवंबर तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तमिलनाडु-पुडुचेरी के समुद्र तट से कम से कम 50 किमी. और 25 किमी. की दूरी पर केंद्रित होगा।'

किन जगहों पर दिखेगा चक्रवात का असर चक्रवात के असर से अगले 24 घंटों में कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर, अरियालुर, पेरम्बलुर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट जिलों और पुदुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में 60-70 किमी. प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 80 किमी. प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि समुद्र की स्थिति गंभीर रहने की संभावना है और 1 दिसंबर की सुबह तक इसमें धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है, जो बहुत खराब हो जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे सुधार होगा।