वेनेजुएला में कौन संभालेगा सत्ता? विपक्षी नेता मचाडो ने कहा- गोंजालेज संभालें वेनेजुएला की सत्ता

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में अमेरिकी आपरेशन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता एक्टिविस्ट मारिया कोरिना मचाडो का नाम चर्चा में है। मचाडो वेनेजुएला की सबसे प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वह लिबरल नेता हैं और लंबे समय से ह्यूगो शावेज और निकोलस मादुरो की सरकारों के खिलाफ लोकतंत्र और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हैं।

वह ट्रंप की वेनेजुएला नीति का पूरी तरह समर्थन भी करती हैं और निजीकरण व अमेरिकी निवेश की बात करती हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहा।

वहीं, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी राड्रिग्ज फिलहाल रूस में हैं और नए घटनाक्रम में ये स्पष्ट नहीं है कि वह कब स्वदेश लौटेंगी। बता दें कि मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहा जाता है।

मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद मचाडो को कमान दी जा सकती है। हालांकि, मचाडो ने अपनी पार्टी के एक अन्य नेता एडमुंडो गोंजालेज का नाम आगे बढ़ाया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, मचाडो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मादुरो को सत्ता से बाहर होने के लिए पहले ही कहा गया था, जिससे इनकार के बाद उन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने लिखा कि उनकी पार्टी के नेता एडमुंडो गोंजालेज को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए।