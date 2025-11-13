Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन कंटेनमेंट: ब्राजील में कुख्यात रेड कमांड गैंग का चलता है सिक्का, ड्रग्स और रंगदारी से कमाए 2.27 लाख करोड़

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 'ऑपरेशन कंटेनमेंट' के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में 132 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश 'रेड कमांड गैंग' के सदस्य थे। यह गैंग ड्रग्स तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल है, जिससे वे सालाना 2.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमाते हैं। इस गैंग का ब्राजील की राजनीति और समाज में गहरा प्रभाव है, और इसके सदस्य पुलिस, राजनीति और व्यापार में भी सक्रिय हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेड कमांड की शुरुआत 1979 में रियो की कैंडिडो मेंडेस जेल से हुई। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो शहर में पिछले महीने मिलिट्री रेड में सैंकड़ो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शहर का फेवलाज इलाके में 28 अक्टूबर को 'ऑपरेशन कंटेनमेंट' के बाद सड़कों पर शवों की लंबी कतार देखी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ऑपरेशन में 2,500 पुलिसकर्मी और सैनिक शामिल थे। पुलिसिया गोलीबारी में 132 लोग मारे गए थे। जबकि 117 ब्राजील की सबसे कुख्तात और खूंखार 'रेड कमांड गैंग' के सदस्य थे। पुलिस
    ने 118 हथियार, 14 विस्फोटक और एक टन ड्रग्स जब्त किया था।

    क्या है रेड कमांड गैंग?

    रेड कमांड गैंग ब्राजील का सबसे कुख्यात आपराधिक नेटवर्क है। इस गैंग का ताल्लुक ड्रग्स तस्करी से भी है। रेड कमांड की शुरुआत 1979 में रियो की कैंडिडो मेंडेस जेल से हुई, जहां आम अपराधी और राजनीतिक एक साथ रखे गए थे। जेल में अपराधी एकजुट हुए उन्होंने 'फालांगे वर्मेल्हा' नाम से संगठन बनाया था ।

    जानकारी के अनुसार ब्राजील की सियासत और समाज में इस गैंग का दबदबा है। गैंग के करीब 30 हजार से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। रेड कमांड गैंग का वार्षिक अवैध आमदनी लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। 1980 के दशक तक रियो के 70% ड्रग पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया।

    ड्रग्स का काले धंधे में गहरी पैठ

    रेड कमांड गैंग कोकीन और ड्रग्स के अवैध कारोबार का बेताज बादशाह बन चुका है। इसके साथ ही गैंग सोने और हथियारों की तस्करी से लेकर क्रूड ऑयल, शराब, कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेस भी यह गैंग संभाल रही है। इस गैंग के सदस्य अब सिर्फ अपराधी तक सीमित नहीं हैं। वे पुलिस, राजनीति और व्यापार में भी घुस चुके हैं। वहां से काम कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: कानपुर से पकड़े गए डाॅ. आरिफ का उमर से मिला कनेक्शन, साथी डॉक्टर ने खोले चौंकाने वाले राज