क्या किम जोंग की बेटी बनेगी नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह? पिता के साथ पहली बार किया सार्वजनिक दौरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ ने अपने माता-पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन का पहला सार्वजनिक दौरा किया, जहां उनके दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल की समाधि है।

माता-पिता के साथ अपने दादा की समाधि स्थल का दौरान करने के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग की बेटी के हाथ में ही जाने वाली है। दरअसल, किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ ने पिछले तीन वर्षों से राज्य मीडिया में लगातार अधिक प्रमुखता से दिखाई दे रही हैं। उन्हें संभवतः किंग जोन उन के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रकाशित राज्य मीडिया की तस्वीरों में अपने माता-पिता के साथ पूर्व नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कुमसुसान समाधि स्थल की अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा पर निकलीं।

बता दें कि उत्तर कोरिया के वर्तमान नेता किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग के बाद दुनिया के इस अकेले कम्युनिस्ट राजशाही में शासन कर रहे हैं और परिवार के तानाशाही शासक के तौर में कतार में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, अब दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के बीच यह अटकलें तेज हो गई हैं कि उनकी बेट देश की चौथी पीढ़ी की नेता बनने की कतार में हो सकती हैं।

राज्य समाचार एजेंसी केसीएनए की तस्वीरों में दिखाया गया है कि किम के साथ उनकी पत्नी ली सोल जू और वरिष्ठ अधिकारी भी 1 जनवरी को इस यात्रा पर थे, और जू ऐ अपने माता-पिता के बीच कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन के मुख्य हॉल में बैठी थीं। इससे पहले वह अपने पिता के साथ सितंबर में पहली सार्वजनिक विदेश यात्रा थी।