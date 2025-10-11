सेना की भव्य परेड, खतरनाक हथियारों के करतब; तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को दिखाई ताकत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की सत्ताधारी पार्टी को बने 80 साल पूरे हो चुके हैं। बीते दिन उत्तर कोरिया में धूमधाम से इसका जश्न मनाया गया। इस समारोह में सेना की परेड देखने को मिली। साथ ही कई देशों से आए विदेशी मेहमानों का भी शानदार स्वागत किया गया।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, "वर्कर्स पार्टी के 80 साल पूरे होने के मौके पर 10 अक्टूबर को किम द्वितीय संग स्क्वायर में सेना की भव्य परेड हुई।" बैलिस्टिक मिसाइल से दिखाया करतब इस परेड के दौरान उत्तर कोरिया ने कई खतरनाक हथियारों से भी कर्तब दिखाया गया, जिनमें इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम भी शामिल थी। उत्तर कोरिया में आयोजित इस कार्यक्रम में चीन, रूस और वियतनाम के उच्च पदस्थ नेता मौजूद थे।

चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर कोरिया पहुंचे थे। वहीं, रूस ने सुरक्षा सलाहकार दिमित्री मेदवेदेव को इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तर कोरिया भेजा था। बता दें कि दिमित्री को राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों में गिना जाता है।

चीनी पीएम भी पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह महीने किम जोंग उन ने भी पिछले साल चीन का दौरा करते हुए राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की थी। 2019 में शी चिनफिंग खुद उत्तर कोरिया गए थे। वहीं, अब 6 साल बाद चीनी पीएम ने उत्तर कोरिया का रुख किया है।

पुतिन ने करीबी को भेजा रूस से भी उत्तर कोरिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए उत्तर कोरिया ने बड़ी संख्या में सैनिकों को रूसी सेना में भेजा था। पिछले हफ्ते रूस और उत्तर कोरिया ने साझा बयान जारी किया था, जिसमें रूस ने उत्तर कोरिया को पूरा समर्थन देने का एलान किया था।