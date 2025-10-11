ट्रंप की उम्र से 14 साल छोटा है उनका दिल, अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर आया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर सूर्खियों में हैं। ट्रंप की हेल्थ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 79 वर्षीय ट्रंप का हाल ही में मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने ट्रंप का हेल्थ अपडेट शेयर किया है।

व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बारबाबेला और प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप की सेहत की जानकारी दी। डॉक्टर बारबाबेला ने ट्रंप को फिट एंड फाइन बताया है।

ट्रंप के दिल की उम्र 14 साल कम

डॉक्टर बारबाबेला के अनुसार, 79 वर्षीय ट्रंप बिल्कुल फिट हैं। उनकी कार्डिएक हेल्थ (दिल की सेहत) भी शानदार है। ट्रंप की कार्डिएक एज उनकी उम्र से 14 साल कम है।

डॉक्टर बारबाबेला के अनुसार,

ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक सेहत एकदम दुरुस्त है। ट्रंप ने हाल ही में फ्लू वैक्सीन और अपडेटेड कोविड 19 वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगवाया है।

बता दें कि 6 महीने पहले भी ट्रंप का रूटीन चेकअप हुआ था। अप्रैल में हुए इस टेस्ट में भी ट्रंप की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। वहीं, अब वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में ट्रंप की ईसीजी समेत सभी टेस्ट किए गए हैं।

विदेश यात्रा से पहले करवाया चेकअप

जनवरी में व्हाइट हाउस में दोबारा कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। रविवार को गाजा युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता के बाद वो मध्य पूर्व की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, ट्रंप की विदेश यात्रा से पहले उनका टेस्ट करवाया गया है।