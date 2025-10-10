'यह सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि...', हिंदी दिवस समारोह में क्या बोले सांसद पीपी चौधरी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वार्षिक हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेता पीपी चौधरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। यह भारत की भावना, पहचान और एकता का प्रतीक है। यह वह सूत्र है जो पूरे देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। इसका प्रयोग अब दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें