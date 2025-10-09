Language
    'अपने ही देश को डंप ट्रक बता दिया', संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद पीपी चौधरी का पाकिस्तान पर करारा हमला

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    सांसद पीपी चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के कश्मीर पर दिए बयान का विरोध किया और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान पर गलत आरोप लगाने और अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। चौधरी ने भारत की तरक्की, महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य बताया।

    संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद पीपी चौधरी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सांसद पीपी चौधरी ने 8 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों का कड़ा खंडन करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग बना रहेगा।

    पाकिस्तान की टिप्पणियों को निराधार बताते हुए चौधरी ने कहा कि यह इस्लामाबाद की ओर से संयुक्त राष्ट्र के मंचों का अभ्यस्त दुरुपयोग दर्शाता है, ताकि वह अपने धांधली वाले चुनावों, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने और विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन से वैश्विक ध्यान हटा सके।

    पाकिस्तान पर किया तीखा प्रहार

    पाकिस्तान के नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहां तक कि उसके सेना प्रमुख ने भी हाल ही में देश को 'डंप ट्रक' बताया था, जिससे शासन की गहरी विफलता उजागर हुई है। भारत की विकासात्मक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, सांसद ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है।

    'महिला सशक्तिकरण बन गया राष्ट्रीय मिशन'

    उन्होंने आगे कहा कि लगभग 80 करोड़ नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होते हैं और सामाजिक सुरक्षा 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। महिला आरक्षण विधेयक (2023) को एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए, चौधरी ने उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में रिकॉर्ड वृद्धि और 2024-25 तक महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 40.3 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख किया।

    भारत इन चीजों पर कर रहा फोकस

    उन्होंने युवाओं और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास पर भारत के फोकस पर भी प्रकाश डाला और माई भारत, स्किल इंडिया, पीएम-एनएपीएस और युवाई एआई कौशल पहल जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल समावेशन ने शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की राशि और यूपीआई के जरिए वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी गई है।

    '2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य'

    भारत के मेरी पंचायत ऐप को इस बात का उदाहरण बताया गया कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी 2,65,000 से अधिक ग्राम परिषदों को सशक्त बना रही है। अपने संबोधन के समापन पर चौधरी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के भारत के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत "वैश्विक दक्षिण और संयुक्त राष्ट्र के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में खड़ा रहेगा - जो पाकिस्तान के विभाजनकारी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है।"

