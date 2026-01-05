वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद अलर्ट पर उत्तर कोरिया, किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली : उत्तर कोरियाई ने रविवार को हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। किम जोंग उन ने इस परीक्षण का निरीक्षण किया। सोमवार को प्रकाशित केसीएनए की रिपोर्ट में किम के हवाले से कहा गया है, ''मजबूत और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना या उसका विस्तार करना बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है।''

यह हालिया भू-राजनीतिक संकट और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आवश्यक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आमतौर पर एक ऐसा वारहेड लांच करती हैं जो ध्वनि की गति से पांच गुना से अधिक या लगभग 6,200 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, और अक्सर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है।

उत्तर कोरियाई नेता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस संकट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों से जुड़ा हो सकता है। मिसाइलों ने उत्तर कोरिया के पूर्व में समुद्र के ऊपर 1,000 किमी दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाया।

दक्षिण कोरियाई सेना ने रविवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व में स्थित समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, ठीक उसी समय जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने प्योंगयांग के प्रमुख सहयोगी चीन की राजकीय यात्रा शुरू की।