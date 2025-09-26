नाइजीरिया में सोने की खदान ढही, 100 ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया के जम्फारा में एक सोने की खदान के ढहने से कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है, बचे हुए लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने रॉयटर्स को बताया कि मारू के कदौरी खनन स्थल पर स्थित खदान गुरुवार को उस समय धंस गई जब कई कारीगर खदान के अंदर काम कर रहे थे।

खदान में 100 लोगों से दबे होने की आशंका

बचाव कार्य में शामिल एक स्थानीय निवासी सानुसी औवाल ने बताया कि मलबे से कम से कम 13 शव निकाले गए हैं, जिनमें उनके चचेरे भाई का शव भी शामिल है। औवाल ने बताया, "खदान ढहने के दौरान 100 से ज्यादा मजदूर शामिल थे।"