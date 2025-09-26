Language
    नाइजीरिया में सोने की खदान ढही, 100 ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:40 PM (IST)

    नाइजीरिया के जम्फारा में एक सोने की खदान ढहने से लगभग 100 लोगों की जान जाने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारू के कदौरी खनन स्थल पर यह हादसा हुआ जिसमें कई कारीगर खदान के अंदर फंस गए। घायलों में से एक ईसा सानी का कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों में से केवल 15 को ही बचाया जा सका है।

    नाइजीरिया में सोने की खदान ढही, 100 ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका (ह्यूमन राइट्स वॉच)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया के जम्फारा में एक सोने की खदान के ढहने से कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है, बचे हुए लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने रॉयटर्स को बताया कि मारू के कदौरी खनन स्थल पर स्थित खदान गुरुवार को उस समय धंस गई जब कई कारीगर खदान के अंदर काम कर रहे थे।

    खदान में 100 लोगों से दबे होने की आशंका

    बचाव कार्य में शामिल एक स्थानीय निवासी सानुसी औवाल ने बताया कि मलबे से कम से कम 13 शव निकाले गए हैं, जिनमें उनके चचेरे भाई का शव भी शामिल है। औवाल ने बताया, "खदान ढहने के दौरान 100 से ज्यादा मजदूर शामिल थे।"

    15 लोगों को ही बचाया जा सका- ईसा सानी

    हादसे में घायल हुए ईसा सानी ने कहा हम भाग्यशाली हैं कि हमें जिंदा बचा लिया गया। 100 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 15 को ही बचाया जा सका।

    खदान हादसे में कुछ बचावकर्मियों की मौत

    जम्फारा राज्य खनन संघ के मुहम्मदु ईसा ने घटना की पुष्टि की और बताया कि कुछ बचावकर्मियों की भी पीड़ितों को निकालने की कोशिश करते समय दम घुटने से मौत हो गई। जम्फारा में अवैध खनन आम बात है, जहां हथियारबंद गिरोह अक्सर सोने के खदानों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हिंसा और जानलेवा दुर्घटनाएं बढ़ती हैं।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

