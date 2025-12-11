नया AI मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए खतरा, ओपनएआई ने दी खौफनाक चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओपनएआई ने एक ब्लॉग पोस्ट में सनसनीखेज चेतावनी जारी की है। ओपनएआई के अनुसार, नए मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम पैदा कर सकते हैं। दरअसल, साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए, ओपनएआई ने कहा कि वह एक्सेस कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डनिंग, इग्रेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग के मिश्रण पर निर्भर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल की साइबर क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, जो साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हो सकता है भारी नुकसान चैटजीपीटी निर्माता ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि एआई मॉडल या तो अच्छी तरह से सुरक्षित प्रणालियों के खिलाफ काम करने वाले जीरो-डे रिमोट एक्सप्लॉइट विकसित कर सकते हैं या वास्तविक दुनिया के प्रभावों को लक्षित करने वाले जटिल उद्यम या औद्योगिक घुसपैठ अभियानों में सहायता कर सकते हैं। इससे भारी नुकसान भी हो सकता है, जैसे डेटा चोरी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा।