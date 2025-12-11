नया AI मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए खतरा, ओपनएआई ने दी खौफनाक चेतावनी
ओपनएआई ने चेतावनी दी है कि नए एआई मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम पैदा कर सकते हैं। ये मॉडल सुरक्षित सिस्टम के खिलाफ जीरो-डे रिमोट एक्सप्लॉइट विक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओपनएआई ने एक ब्लॉग पोस्ट में सनसनीखेज चेतावनी जारी की है। ओपनएआई के अनुसार, नए मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम पैदा कर सकते हैं।
दरअसल, साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए, ओपनएआई ने कहा कि वह एक्सेस कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डनिंग, इग्रेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग के मिश्रण पर निर्भर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल की साइबर क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, जो साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
हो सकता है भारी नुकसान
चैटजीपीटी निर्माता ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि एआई मॉडल या तो अच्छी तरह से सुरक्षित प्रणालियों के खिलाफ काम करने वाले जीरो-डे रिमोट एक्सप्लॉइट विकसित कर सकते हैं या वास्तविक दुनिया के प्रभावों को लक्षित करने वाले जटिल उद्यम या औद्योगिक घुसपैठ अभियानों में सहायता कर सकते हैं। इससे भारी नुकसान भी हो सकता है, जैसे डेटा चोरी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा।
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहा निवेश
वहीं, क्षमताओं में प्रगति के साथ, ओपनएआई ने कहा कि वह रक्षात्मक साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए मॉडल को मजबूत करने और ऐसे उपकरण बनाने में निवेश कर रहा है, जिससे रक्षकों को कोड ऑडिटिंग और कमजोरियों को ठीक करने जैसे वर्कफ्लो को अधिक आसानी से किया जा सकेगा।
ओपनएआई ने अपनी 'प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क' के तहत इन जोखिमों को 'उच्च' श्रेणी में रखा है, जैसा कि जून में बायोवेपन्स के लिए किया था।
यह भी पढ़ें- OpenAI ने पेश किया ChatGPT 5.1, पहले मॉडल से है कई गुना ज्यादा स्मार्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।